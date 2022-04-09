Нижневартовск, Югра, 9 апреля 2022, 13:21 — REGNUM В Югре 80-летняя жительница Нижневартовска отдала мошенникам 120 тыс. рублей, чтобы спасти свою сестру «от уголовной ответственности». Об этом сообщает окружное УМВД.
Установлено, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что сестра женщины переходила дорогу в неположенном месте и угодила в ДТП. Пенсионерка поверила, завернула деньги в полотенце и отдала курьеру. Лишь после этого она позвонила сестре и поняла, что её обманули.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают граждан быть бдительными.