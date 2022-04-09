Нижневартовск, Югра, 9 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Югре 80-летняя жительница Нижневартовска отдала мошенникам 120 тыс. рублей, чтобы спасти свою сестру «от уголовной ответственности». Об этом сообщает окружное УМВД.

50.мвд.рф Мошенничество

Установлено, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что сестра женщины переходила дорогу в неположенном месте и угодила в ДТП. Пенсионерка поверила, завернула деньги в полотенце и отдала курьеру. Лишь после этого она позвонила сестре и поняла, что её обманули.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают граждан быть бдительными.