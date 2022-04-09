Москва, 9 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Правительство РФ 8 апреля одобрило законопроект, направленный на повышение мобильности трудовых ресурсов, поддержку граждан, переезжающих по направлению службы занятости для трудоустройства. Об этом 9 апреля сообщается на сайте правительства.

Digital.ac.gov.ru Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным

«Одобрить проект ФЗ «О внесении изменений в закон РФ «О занятости населения в РФ» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — отмечается в сообщении.

Законопроект направлен на повышение мобильности трудовых ресурсов, в том числе путем совершенствования мер господдержки граждан, переезжающих в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.