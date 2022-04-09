Калуга, , 13:27 — REGNUM Потребление электроэнергии в энергосистеме Калужской области в марте 2022 года составило 692,8 млн кВт∙ч, что на 2,3% (16,6 млн кВт∙ч) меньше объема потребления за март 2021 года. Об этом 9 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на оперативные данные филиала системного оператора — Смоленское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление объектами электроэнергетики на территории Смоленской, Брянской и Калужской областей).

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Выработка электроэнергии за март 2022 года составила 20,3 млн кВт∙ч, что на 22,9% меньше марта 2021 года. Потребление электроэнергии в энергосистеме Калужской области за январь-март 2022 года составило 2088,9 млн кВт∙ч, что на 1,8% больше аналогичного показателя 2021 года. Выработка электроэнергии в энергосистеме Калужской области за январь-март 2022 года составила 75,6 млн кВт∙ч, что на 13,9% меньше, чем за такой же период 2021 года.

Дефицит производства электроэнергии на территории энергосистемы Калужской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Суммарный переток электроэнергии в энергосистему Калужской области в марте 2022 года составил 672,5 млн кВт∙ч, за январь-март 2022 года — 2013,3 млн кВт∙ч. В марте и январе-марте 2021 года аналогичный показатель составил 683,1 млн кВт∙ч и 1963,7 млн кВт∙ч соответственно.

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