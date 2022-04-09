Брюссель, , 13:13 — REGNUM В новых антироссийских санкционных списках Евросоюза, которые были обнародованы 8 апреля, содержится большое количество новых формулировок «составов преступлений», за каковые может последовать наказание со стороны ЕС в виде экономических мер.

Адские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Среди таковых называются: «деятельность по оказанию пагубного влияния», «открытое выражение поддержки и дружбы», «получение удовольствия от хороших отношений», «близкие связи с», «распространение и легитимация агрессивной антизападной пропаганды», «участие во встречах с» и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производитель компьютерной техники и электроники Acer приостанавливает свою деятельность в России.