Москва, 9 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу Госдумы РФ. Об этом 9 апреля сообщается в Telegram-канале ведомства.

(сс) Esther Vargas Youtube

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«Роскомнадзор потребовал от Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к каналу Госдумы «Дума ТВ» на видеохостинге и объяснить причину введения подобных ограничений», — отмечается в публикации.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что Госдума — это представительный и законодательный орган власти в РФ, и блокировка YouTube-канала госоргана препятствует распространению информации и свободному доступу к ней.

О блокировке канала «Дума ТВ» стало известно утром 9 апреля.