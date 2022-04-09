Смоленск, , 13:08 — REGNUM Сплошные проверки проводит госавтоинспекция в Промышленном районе Смоленска 9 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

На трассе Гибдд.рф

Специальное профилактическое мероприятие направлено на «пресечение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, непосредственно влияющих на рост аварийности», уточнили в ведомстве.

Сотрудники ДПС в рамках проверок останавливают все транспортные средства на определённом участке дороги, оценивают состояние каждого водителя, в том числе проверяют на признаки опьянения.

В полиции напомнили, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, а если нарушение зафиксировано повторно, водителю грозит уголовная ответственность.