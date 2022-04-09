Курган, , 13:07 — REGNUM В Курганской области за сутки на 9 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 17 человек, выписались по выздоровлении 157. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 96 заражённых коронавирусом курганцев, на два человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 9 апреля выявлено 102 283 случая заражения коронавирусом, выздоровели 99 585 человек, скончались 1382 пациента (на два человека больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области за сутки в больницы с коронавирусом попали 27 человек