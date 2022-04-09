Курган, 9 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 9 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 17 человек, выписались по выздоровлении 157. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 96 заражённых коронавирусом курганцев, на два человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 9 апреля выявлено 102 283 случая заражения коронавирусом, выздоровели 99 585 человек, скончались 1382 пациента (на два человека больше, чем днём ранее).