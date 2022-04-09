Москва, , 13:06 — REGNUM Правительство РФ 8 апреля одобрило ратификацию соглашения с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе. Об этом 9 апреля сообщается на сайте правительства.

«Одобрить проект ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством РФ и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — отмечается в сообщении.

Соглашение подготовлено в связи с тенденцией к расширению сотрудничества РФ и Венесуэлы в области космической деятельности.