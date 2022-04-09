Томск, 9 апреля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявлен 151 новый случай заражения коронавирусом, 53 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 127 684.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 124 721 человек, в том числе 51 за сутки. Жертвами коронавируса стали 800 пациентов.