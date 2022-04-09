* запрещённая в России организация

Киев, , 13:04 — REGNUM Пленный военный ВСУ Иван Гавриленко назвал имена военнослужащих, проваливших попытку спасти главарей «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Мариуполя.

Гавриленко во время допроса раскрыл данные лиц, которые должны были спасти из Мариуполя главарей неонацистского полка, и чей вертолет Ми-8 был сбит 5 апреля, передает РИА Новости.

Военный летел на одном из Ми-8 на помощь азовцам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Днепропетровска, но вертолет был сбит. Гавриленко выжил и попал в госпиталь. Он уточнил, что военных было четверо.

Командовал группой офицер Назар Боровицкий. В состав также входили Александр Клепиков и Григорий Добровольский, и летчики. В состав экипажа — подполковник Вячеслав Вороной, борттехник капитан Дмитрий Бурлаков и штурман по имени Богдан.

Бурлаков объяснил, что попытка эвакуации на вертолетах руководства украинского неонацистского полка из Мариуполя провалилась, так как была плохо организована.