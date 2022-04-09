Губаха, Пермский край, 9 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В городе Губаха Пермского края 38-летний гражданин напал с ножом на посетителя магазина. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Нож в крови

По данным следствия, вечером 3 апреля он, будучи пьяным, нанёс 40-летнему мужчине три ножевых ранения. Потерпевший мог погибнуть, но действия нападавшего были пресечены очевидцами.

Обстоятельства преступления выясняются. Обвиняемый заключён под стражу.