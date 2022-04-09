Москва, , 12:59 — REGNUM Правительство РФ 8 апреля одобрило изменения в УК РФ, касающиеся сбыта и ввоза лекарств. Об этом 9 апреля сообщается на сайте правительства.

Правительство России Government.ru

«Одобрить проект ФЗ «О внесении изменения в ст. 2381 УК РФ» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — от мечается в сообщении.

Законопроектом предлагается изложить п. 3 примечания к ст. 2381 УК РФ в новой редакции, согласно которой действие статьи не распространяется на случаи сбыта и (или) ввоза на территорию РФ в целях сбыта незарегистрированных в РФ лекарств или медизделий, если онине производятся и (или) их сбыт и (или) ввоз допускаются в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств и законодательством в сфере охраны здоровья.