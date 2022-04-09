Ханты-Мансийск, 9 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 9 апреля за сутки госпитализировали 11 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 60 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Выздоровел за сутки 68 ямальцев. Заразился коронавирусом 51 человек — на два больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых три вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 9 апреля зарегистрировано 135 935 случая заражения коронавирусом, выздоровели 134 002 человека, 1038 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).