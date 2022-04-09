Тверь, 9 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Один человек погиб, двое получили ранения в результате аварии в Конаковском районе Тверской области 9 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на четвертом километре федеральной автодороги М10. По предварительным данным регионального УГИБДД, водитель автомобиля Lada Granta, совершая поворот, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris.

По данным Tverigrad.ru, погиб водитель «Лады». Травмы получили водитель и 16-летний пассажир Hyundai Solaris, оба госпитализированы.