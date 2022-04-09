Тюмень, 9 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 755 вылеченных ковидных пациентов, 35 госпитализировано с COVID-19. Об этом 9 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 9 апреля коронавирус выявили у 203 тюменца. Это на пять человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 9 апреля коронавирус выявили у 187 932 человека, выздоровели 179 893 пациента, скончался 4261 (на три человека больше, чем днём ранее).