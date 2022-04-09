Калуга, , 12:52 — REGNUM Башенный кран вместе с находившимся в кабине крановщиком упал на улице Дружбы микрорайона Ольговка Калуги 9 апреля. Мужчина погиб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Башенный кран

Подробных данных о погибшем не сообщается. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

При наличии оснований по результатам проведенной проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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