Калуга, 9 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Башенный кран вместе с находившимся в кабине крановщиком упал на улице Дружбы микрорайона Ольговка Калуги 9 апреля. Мужчина погиб, сообщили корреспондентуИА REGNUM в областной прокуратуре.

Башенный кран

Подробных данных о погибшем не сообщается. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

При наличии оснований по результатам проведенной проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.