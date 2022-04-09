Тула, 9 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Общегородской субботник проходит в Туле 9 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города. Это первый субботник в 2022 году.

Пресс-служба администрации Тулы Субботник в Туле

Субботник проводится во всех территориальных округах Большой Тулы, в нём участвуют сотрудники администрации города, коммунальщики и все желающие жители.

Горожане убирают мусор, ветки, опиливают деревья, подметают тротуары, покрывшиеся после зимы слоем песка и пыли.

Отметим, с 1 апреля на территории Тулы стартовал месячник чистоты.