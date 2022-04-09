Ханты-Мансийск, , 12:41 — REGNUM В Югре за сутки на 9 апреля госпитализировали 24 больных с COVID-19, 277 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусом, на 56 человек меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 9 апреля является Сургут— 26.

С начала пандемии в Югре к 9 апреля насчитывается 207 924 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 203 928 пациентов, 2526 скончались (на одного пациента больше, чем днём ранее).

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