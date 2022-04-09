Донецк, 9 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики (ДНР), которая была освобождена от киевских боевиков, свыше 750 человек получили пенсии. Об этом 9 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Уточняется, что пенсионные выплаты получили 796 пенсионеров из освобождённых от украинских вооруженных формирований населённых пунктов: Гранитное, Староигнатьевка, Свободное, Волноваха, Новогригоровка, Володарское, Донское, Пионерское, Виноградное и Приморское.

Также указывается, что власти республики продолжают проведение первоочередных мероприятий, которые направлены на восстановление социально-гуманитарной сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский рассказал в интервью Bild, что один из ведущих политиков в Европе попросил его предоставить доказательства того, что события в Буче не были инсценировкой со стороны Киева.