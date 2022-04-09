Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:39 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области поймали гражданина, разместившего фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Об этом пишут СМИ.

Бессмертный полк

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Под подозрение попал местный житель. Как пишет 66.ru, 19-летний гражданин разместил фотографию в 2020 году. Но ответственности за реабилитацию фашизма он избежит, так как тогда ещё не был совершеннолетним.

Молодого человека отпустили, но перед этим он принёс на камеру извинения. По данным изданий, в деле может появиться ещё один фигурант.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России поймали уже нескольких лиц, размещавших на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистских преступников.