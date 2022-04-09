Нижний Тагил, Свердловская область, 9 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области поймали гражданина, разместившего фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Об этом пишут СМИ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бессмертный полк

Под подозрение попал местный житель. Как пишет 66.ru, 19-летний гражданин разместил фотографию в 2020 году. Но ответственности за реабилитацию фашизма он избежит, так как тогда ещё не был совершеннолетним.

Молодого человека отпустили, но перед этим он принёс на камеру извинения. По данным изданий, в деле может появиться ещё один фигурант.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России поймали уже нескольких лиц, размещавших на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистских преступников.