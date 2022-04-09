Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM В Ростовской области определены новые места для работы камер фото‑ и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Установлены комплексы будут на участках донских трасс с учётом аварийности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Система автоматической фиксации нарушений ПДД Гибдд.рф

Три комплекса установят на на 10-м километре автодороги магистраль «Дон» — х. Старая Станица — х. Красновка — пос. Глубокий (км 10), на 46-м километре трассы х. Усьман — п. Веселый — Сальск, а также на 15-километре трассы Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск.

В настоящее время на территории Ростовской области работает 321 камера фиксации нарушений ПДД. За первый квартал 2022 года автовладельцам направлено более 229 тыс. копий постановлений об административных правонарушениях на дорогах.