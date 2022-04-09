Тампа, США, 9 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» переиграл в овертайме команду «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 9 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 1:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 1:1. В составе «Бостона» голом отличился Джейк Дебраск (21-я минута), у «Тампы» шайбу забросил Пьер-Эдуар Белльмар (24-я).

Победу гостям в овертайме принес гол Чарли Койла (64-я).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский смог отразить 35 из 37 бросков по своим воротам, его одноклубники — российские форвард и защитник Никита Кучеров и Михаил Сергачёв не отличились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Бостон» 10 апреля в гостях встретится с командой «Вашингтон Кэпиталз», а «Тампа» днем позже дома сыграет с клубом «Баффало Сэйбрз».