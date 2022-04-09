Москва, 9 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Рынок новых грузовых автомобилей в России по итогам марта снизился на 8% в годовом исчислении. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Алексей Колчин ИА REGNUM Камазы

Всего в марте 2022 года в России продано 7,5 тыс. новых грузовых автомобилей, что на 8% меньше показателей того же месяца предыдущего года. Снижение объёмов продаж объясняется ростом цен и приостановкой поставок грузовых авто некоторых марок.

При этом лидер рынка — российская компания ПАО «КАМАЗ» — за прошедший месяц нарастила продажи на 15% до 3335 единиц. Доля автомобилей этой марки в общем объёме продаж достигла 45%.

В тройку крупнейших поставщиков грузовых авто также вошли «ГАЗ» (662 шт.) и «Урал» (609 шт.). Пятёрку лидеров российского рынка замкнули белорусский «МАЗ» (485 шт.) и китайский Shacman/Shaanxi (273).

Самыми популярными моделями стали три версии грузовиков «КаМАЗ»: 43 118 (834 шт.), 5490 (661 шт.) и 65 115 (606 шт.). Четвёртое и пятое место заняли модели 4320 NEXT (203 шт.) и 4320 (160 шт.) автозавода «Урал».