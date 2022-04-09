Роли, США, 9 апреля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» переиграл команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 9 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lisa Gansky «Нью-Йорк Айлендерс»

Игра состоялась на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

На две шайбы гостей в исполнении Жан-Габриэля Пажо (29-я минута) и Кайла Палмьери (60-я), хозяев ответили единственным голом Винсента Трочека (60-я, при игре 6×5).

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин смог отразить 20 из 21 броска по своим воротам. Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Айлендерс» 10 апреля в гостях встретятся с командой «Сент-Луис Блюз», а «Каролина» днем позже дома сыграет с клубом «Анахайм Дакс».