Астрахань, 9 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Трое жителей Астрахани стали фигурантами уголовного дела по статье о неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили 9 апреля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Астраханской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Как полагает следствие, трое жителей Астрахани, в возрасте от 33 до 57 лет, открыли счета в банках с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. После этого они передали их за денежное вознаграждение третьим лицам, с целью неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств.

Как уточнили в пресс-службе следственного ведомства, подозреваемые знали о недопустимости передачи персональных данных, логинов, паролей и адресов электронных почт.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.