Сургутский район, Югра, 9 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Сургутском районе Югры туристический проект «Барсова гора» будет рекомендован для федерального софинансирования. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Пресс-служба администрации Сургутского района Тропа на «Барсовой горе». Проект.

На начальном этапе комплекс будет включать два центральных объекта: туристическую тропу «ЧелоВечность» и здание музея «Барсова Гора», где будут храниться артефакты, найденные на территории урочища.

Туристическая тропа «ЧелоВечность» рассчитана на пять километров, которые объединят 15 локаций и две смотровые площадки в живописных местах природы. Вдоль всего маршрута расположатся экспонаты из истории урочища. До появления человека здесь обитали мамонты, шерстистые носороги. Скульптуры, отображающие древних животных, будут максимально реалистичными.

Пресс-служба администрации Сургутского района Тропа на «Барсовой горе». Проект.

Депутаты думы ХМАО и департамент промышленности Югры считают, что проект «Барсова гора» достоин регионального и федерального софинансирования.

«Барсова гора может конкурировать с проектом «Зарядье» в Москве. Но, в первую очередь этот проект должен стать коммерчески эффективным, не просто музейная составляющая, а должен появиться бизнес, который видит в этом проекте свою выгоду. Проект должен быть комплексным: совмещать в себе природу, археологию и активный досуг», — прокомментировал перспективы «Барсовой горы» директор департамента промышленности ХМАО-Югры Кирилл Зайцев.

На данный момент в проект намерены вложить 360 млн рублей. Федеральное софинансирование помогло бы его расширить и разнообразить, считает глава Сургутского района Андрей Трубецкой.