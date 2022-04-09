Иркутск, 9 апреля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 9 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8500 человек, причём семеро из них погибли за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 289 099 (+200 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы 559 (-42 за сутки). В то же время выздоровел 282 101 пациент (+282 за сутки).

Ещё 659 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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