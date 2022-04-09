Ростов-на-Дону, 9 апреля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Ростовской области в течение двух месяцев отремонтируют более 100 км трассы М-4 «Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Russianhighways.ru Трасса М-4 «Дон»

Такой объём работы обычно занимает полгода, однако дорожники намерены успеть к началу летнего сезона.

«Мы собрали четыре крупнейшие подрядные организации, возвели шесть асфальтобетонных заводов, еще два поставим в ближайшее время, чтобы успеть к 12 июня отремонтировать более 100 км М-4 в Ростовской области», — отметил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Глава региона Василий Голубев в целях достижения поставленных целей предложил создать межведомственную группу, которая будет контролировать ситуацию и в постоянном режиме решать все возникающие вопросы.