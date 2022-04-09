Чита, 9 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае немного улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 9 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 166 923 (+93 за минувшие сутки). Вместе с тем 161 332 пациента (+683 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число жертв составляет уже 2649 человек (+3 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 318 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 38 находятся в тяжёлом состоянии (+12 за сутки), восемь пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+3 за сутки).

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