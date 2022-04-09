Махачкала, 9 апреля 2022, 12:10 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к руководству российских телеканалов с предложением запретить показ кинофильмов, созданных «Студией Квартал-95». По мнению руководителя северо-кавказской республики, на деньги, полученные от съемок фильмов и их проката на телевидении, покупается оружие и ведутся военные действия против жителей Донбасса.
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Как считает бывший первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, шоу-бизнес, покупая эти фильмы, «финансирует военную машину наших врагов, <…> обращённую в наших детей».
Обращаясь к руководителям телеканалов и продюсерам, глава Дагестана предложил представить, что «должна испытывать мать, потерявшая сына в Донбассе, когда находит в программе передач российских СМИ очередной сезон Сватов».