Махачкала, 9 апреля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к руководству российских телеканалов с предложением запретить показ кинофильмов, созданных «Студией Квартал-95». По мнению руководителя северо-кавказской республики, на деньги, полученные от съемок фильмов и их проката на телевидении, покупается оружие и ведутся военные действия против жителей Донбасса.

Сериал «Сваты», постер

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Как считает бывший первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, шоу-бизнес, покупая эти фильмы, «финансирует военную машину наших врагов, <…> обращённую в наших детей».

«Сериалы, которые продолжают транслироваться на нашем телевидении, принадлежат компании «Студия Квартал-95». Мы знаем, кто является её основателем, — человек, который несёт ответственность за кровь и слёзы людей, шут, Геббельс малого калибра, безумный клоун Зеленский. <…> Уверен, что выражу мнение многих российских зрителей: в нашей стране не место проектам, связанным с компанией «Студия Квартал-95» , — написал Меликов в своем Telegram- канале.

Обращаясь к руководителям телеканалов и продюсерам, глава Дагестана предложил представить, что «должна испытывать мать, потерявшая сына в Донбассе, когда находит в программе передач российских СМИ очередной сезон Сватов».