Севастополь, , 12:07 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 24-летней жительницы Севастополя отправлен под стражу по решению суда. Об этом 9 апреля сообщили в прокуратуре города.

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«Сегодня, 9 апреля 2022 года, по поддержанному прокуратурой ходатайству следователя судом обвиняемый заключен под стражу», — уточнили в прокуратуре.

Как уточнили в пресс-службе ГСУ СКР, с заявлением об исчезновении жительницы Севастополя её родственники обратились в правоохранительные органы 30 марта — девушка, работавшая в кофейне, ушла на работу и больше на связь не выходила.

Накануне, 8 апреля следователи сообщили о задержании подозреваемого в убийстве девушки — им оказался ранее судимый 42-летний строитель. По версии следствия, вечером 30 марта девушка пришла в частный дом, где ее знакомый делал ремонт. Они поссорились, и мужчина задушил девушкушнурком от одежды, тело спустил в колодец, завалив его строительным мусором.