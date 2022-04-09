Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 396 человек, выписаны с выздоровлением 536 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 9 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые случаи заражения подтверждены в 54 муниципальных районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (70), Волгодонске (19), Гукове (18), Миллеровском районе (17), Таганроге (15), Шахтах и Каменском районе (по 14), Верхнедонском районе (12). 20,5% заразившихся — люди старше 66 лет, 12,6% — дети.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались две женщины в возрасте 73 и 76 лет и двое мужчин в возрасте 69 и 72 лет.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 367 598 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 352 293 пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 799 человек.