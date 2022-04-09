Калуга, 9 апреля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 17 ковид-пациентов, сообщает корреспондентИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 9 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 89 человек. Днём ранее, 8 апреля, в регионе было зарегистрировано 86 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 101 856 человек, 97 855 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 428 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.