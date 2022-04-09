Усть-Лабинск, Краснодарский край, , 12:03 — REGNUM Качество образования в России снизилось из-за несвойственных для нашей страны систем образования, включая Болонскую (двухуровневая система: бакалавриат и магистратура). Об этом 8 апреля заявил ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий на открытии лицея в Усть-Лабинске, его слова приводит РБК.

Высшее образование АНО «Россия — страна возможностей»

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«Раньше все было основано на уникальной фундаментальной системе образования, которая соответствовала строю. К сожалению, в 1990-х мы начали копировать многое, что нам не свойственно, Болонскую систему и многие другие системы, чем существенно понизили качество образования», — сказал он.

Также Садовничий отметил, что в настоящее время университеты в России выступают за возвращение такой «фундаментальности».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что количество мест в вузах Петербурге для обучения на бюджетной основе в 2022 году превышает на 11% этот же показатель от 2019 года, до начала пандемии коронавируса.