Усть-Лабинск, Краснодарский край, 9 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Качество образования в России снизилось из-за несвойственных для нашей страны систем образования, включая Болонскую (двухуровневая система: бакалавриат и магистратура). Об этом 8 апреля заявил ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на открытии лицея в Усть-Лабинске, его слова приводит РБК.

АНО «Россия — страна возможностей» Высшее образование

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"Раньше всё было основано на уникальной фундаментальной системе образования, которая соответствовала строю. К сожалению, в 1990-х мы начали копировать многое, что нам не свойственно, Болонскую систему и многие другие системы, чем существенно понизили качество образования», — сказал он.

Также Садовничий отметил, что в настоящее время университеты в России выступают за возвращение такой «фундаментальности».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что количество мест в вузах Петербурга для обучения на бюджетной основе в 2022 году превышает на 11% этот же показатель от 2019 года, до начала пандемии коронавируса.