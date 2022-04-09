Элиста, , 12:00 — REGNUM В Калмыкии ищут родственников ветеранов Великой Отечественной войны, чья трудовая деятельность была связана со службой судебных приставов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении ФССП.

«Бессмертный полк» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой досталась нашим отцам и дедам Великая Победа. Пока живет память, мы будем передавать детям и внукам рассказы о тяжелых и страшных днях, которые вы пережили, и о той цене, которую ветераны заплатили за Победу над фашистской Германией. Память о священном подвиге нашего народа не подвластна времени», — сказано в сообщении.

Служба судебных приставов к 77-летию Великой Победы планирует создать архив сведений о фронтовиках и тружениках тыла. В ведомстве просят откликнуться родственников ветеранов.