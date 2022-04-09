Москва, , 11:56 — REGNUM YouTube заблокировал парламентский канал «Дума ТВ», что является очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вашингтон, перечёркивая все принципы демократии, делает всё, чтобы на платформах, в том числе YouTube, присутствовала только его точка зрения и никакой другой, — отметил Володин в телеграм-канале.

США хотят получить монополию на продвижение информации, указал он.

Со своей стороны депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») убежден, что вопрос применения жестких мер — это теперь уже вопрос времени. Он призвал всех переходить на российские видеохостинги и переносить туда свой контент: специальные программы для авторов действуют на всех российских площадках.