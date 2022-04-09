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«Русофобская истерия в странах Запада весной 2022 года»
Япония перестала считать батальон «Азов"* неонацистским
*«Азов" — запрещённая в России организация
Токио,
9 апреля 2022, 11:56 — REGNUM Служба безопасности Японии убрала украинский нацбатальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из справочника по международному терроризму за 2021 г.
Япония
Иван Шилов © ИА REGNUM
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«Мы сожалеем, что батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был обозначен как неонацистская организация в справочнике «Международный терроризм — 2021», — отмечается в сообщении.
Указанный документ представляет собой компиляцию информации из японских и зарубежных СМИ, и не включает независимую оценку.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.