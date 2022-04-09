* «Азов" — запрещённая в России организация

Токио, , 11:56 — REGNUM Служба безопасности Японии убрала украинский нацбатальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из справочника по международному терроризму за 2021 г.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы сожалеем, что батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был обозначен как неонацистская организация в справочнике «Международный терроризм — 2021», — отмечается в сообщении.

Указанный документ представляет собой компиляцию информации из японских и зарубежных СМИ, и не включает независимую оценку.