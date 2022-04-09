Япония перестала считать батальон «Азов»* неонацистским
* запрещённая в России организация
Токио, 9 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Служба безопасности Японии убрала украинский нацбатальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из справочника по международному терроризму за 2021 г.
Иван Шилов ИА REGNUM
Япония
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"Мы сожалеем, что батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был обозначен как неонацистская организация в справочнике «Международный терроризм — 2021», — отмечается в сообщении.
Указанный документ представляет собой компиляцию информации из японских и зарубежных СМИ и не включает независимой оценки.