* запрещённая в России организация

Токио, 9 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Служба безопасности Японии убрала украинский нацбатальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из справочника по международному терроризму за 2021 г.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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"Мы сожалеем, что батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был обозначен как неонацистская организация в справочнике «Международный терроризм — 2021», — отмечается в сообщении.

Указанный документ представляет собой компиляцию информации из японских и зарубежных СМИ и не включает независимой оценки.