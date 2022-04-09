Краснодар, 9 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В ковид-стационары Краснодарского края за сутки доставлены ещё 142 пациента, данные на 9 апреля опубликованы сайтом стопкоронавирус.рф. Сутками ранее сообщалось о госпитализации 132 человек.

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В регионе подтверждено 327 новых случаев заражения коронавирусом, это на 33 случая меньше, чем сутками ранее. Больше всего новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодаре — зарегистрировано 86 новых пациентов. В курортном Сочи подтвердили 14 новых случаев, уточнили в региональном оперштабе.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае коронавирусная инфекция была выявлена у 254 158 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения 4 471. Выздоровевшими после COVID-19 признали 240 429 жителей. Скончались 10 750 заболевших.

В ковид-стационарах на 9 апреля остаются 1 329 человек, в том числе 645 — с подтвержденным COVID-19. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 49 пациентов, ещё один находится на ЭКМО.