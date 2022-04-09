Красноярск, 9 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Красноярском крае за минувшие сутки подтверждено девять летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 10 654 человека. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 347 262 пациентов, в том числе 155 за последние сутки.

Выявлено за сутки 183 новых носителя коронавируса, 81 заразившийся госпитализирован в ковидные стационар. Общее число выявленных случаев инфицирования достигло 361 282.