Донецк, , 11:50 — REGNUM ВСУ выпустили по Зайцево 10 мин калибра 120 мм. Об этом 9 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:00 — н.п.Зайцево (северное) — н.п. Зайцево (южное): выпущено 10 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

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