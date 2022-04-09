Чита, , 11:50 — REGNUM Депутаты забайкальского парламента проконтролируют стоимость школьного питания. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба правительства Забайкалья со ссылкой на слова спикера, члена президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Кон Ен Хвы.

Школьное питание Admomsk.ru

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«Все мы понимаем, что школьное питание — это залог здоровья подрастающего поколения. Учитывая, что на учебе дети проводят большую часть своего времени, то горячее питание является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному освоению программы.

Сейчас сумма на школьное питание ребенка составляет 86,45 рублей. Конечно, в связи с удорожанием продуктов в эту стоимость становится сложно вписаться. Тем не менее, мы будем предпринимать все возможное, чтобы держать цены на одном уровне, либо внесем определенные инициативы для урегулирования этих процессов», — отметил Кон Ен Хва.

Кроме того, партийцы поставят на контроль ситуацию с обедами, которые покупают школьники, не относящиеся к льготникам.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что Забайкалье выполнило поручение президента России Владимира Путина, организовав бесплатные горячие завтраки и обеды во всех школах (543 образовательных организации) региона, реальное положение в этой сфере далеко от идеального. По данным краевой Счётной палаты, имеются факты несоблюдения организаторами питания требований к меню.

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