9 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен передала Владимиру Зеленскому опросник для начинающих переговоры по вступлению в ЕС.

Мирослава Романенко, , 12:06 — REGNUM Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен передала Владимиру Зеленскому опросник для начинающих переговоры по вступлению в ЕС, сообщает 8 апреля пресс-служба ЕК. Уточняется, что торжественное вручение конверта с опросником состоялось в Киеве.

Окошко в Европу Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина» и читатели телеграм-канала аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры.

«Турция уже лет «надцать» как кандидат. Уже плюнула и растерла. А… [украинцы] будут надеяться… и всех убьют ради этого у себя, всю страну раскурочат…» — отреагировал S. B.

«Мальчику тетрадку подарили на память! Только она ему не понадобится», — иронизирует Виктор.

«В ЕС онли (только — М. Р.) через НАТО. И Германия не потянет ещё одних нахлебников. Это просто всё та же морковка, надо как-то подбодрить. Неужели эти грабли снова сработают?» — недоумевает Виктория.

Урсула фон дер Ляйен European Parliament

«Они реально думают, что нужны Евросоюзу», — отреагировал «Джон К».

«А у… [Зеленского] в зобу дыханье сперло от счастья? Я не верю в его наивность, он всё прекрасно понимает, что творит. И от этого ответственность за преступления увеличивается стократно», — написала Альбина.

«У меня уже ощущение, что его держат в заложниках и что он делает и говорит ровно то, что ему приказывают. Какой человек, видя последствия всего, что происходит… понимая, что ну никак не вырвать победу у огромной страны, будет продолжать сопротивляться и топить за продолжение?» — ответила Альбине Светланка А.

«Интересно, долго они думали, что ему привезти с заграницы в подарок?» — шутит Наталья.

«Зачем кандидату на Нюрнберг опросник для ЕС?» — недоумевает «Коренной Землянин».

«Типа анкету, как в школе, у девочек заполни. 10 опросников, и мы пришлём тебе еще один в подарок», — пошутила Анастасия.

«Манит ослика морковкой», — прокомментировала Ирина.

«Ой, ржу. И сколько годков Зеленский ждал этот опросник? А потом сколько будет ждать ответа?» — с сарказмом спросила Мари.

«Опросник, наверное, с ответами он сам не осилит. Он всё это время думал, что чтобы в ЕС вступить, надо просто попросить и созвонится с каждым из президентов… Ему недавно кто-то намекнул, что нужно послать официальное прошение», — написал Tim.

«Пущай им контрольную с домашним заданием устроит!» — смеется один из участников обсуждения.

«Турция, наверное, столько таких опросников заполнила», — шутит Yul Chik.

«Читаю «опросник», а представляю обходной лист, который при увольнении подписывают. Наверно, неспроста», — отметила Лариса.

«Страну развалил и Евросоюз развалит», — добавил Mart.

«Они примут их в ЕС сразу после Турции. Когда примут в ЕС Турцию? Никогда!» — отреагировала Елизавета И.

«Тут уже вопрос, будет ли ЕС через пару лет? А они все билеты продают, а театр уже помер», — пишет Serjio.

«8 лет они водили осла морковкой, морковка подвяла, но всё так же эффективна», — подытожила Eugenia T.