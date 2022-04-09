Москва, 9 апреля 2022, 11:46 — REGNUM Американский видеохостинг YouTube своими действиями «подписал себе приговор» на территории России. Об этом 9 апреля написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»
«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы», — отметила она в своем сообщении.
Также Захарова рекомендовала российским интернет-пользователям сделать это как можно быстрее.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеохостинге YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Дума ТВ».